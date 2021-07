Danilo D'Orazio presidente Cal, congratulazioni Ali Abruzzo

(ANSA) - TORNIMPARTE, 17 LUG - "Accolgo con piacere l'elezione, all'unanimità, alla presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) di Danilo D'Orazio, sindaco di Civitella Messer Raimondo (Chieti), un amministratore attento e competente che, sicuramente, saprà dare un contributo fattivo all'attività di questo organo regionale": è quanto dichiara con una nota Giacomo Carnicelli, presidente di Ali Abruzzo (Autonomie Locali Italiane), nonché sindaco di Tornimparte (L'Aquila).

Il Cal, ricorda Carnicelli, è "un organo essenziale per la piena partecipazione degli Enti Locali alle scelte amministrative della nostra Regione, anche in vista della grande stagione di riforme e investimenti garantiti dall'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è proprio in considerazione della straordinarietà dei mesi che ci aspettano che, ormai da tempo, chiediamo alla Giunta regionale d'Abruzzo di attivare un processo strutturato di condivisione e partecipazione delle Autonomie Locali Abruzzesi. Se è vero, infatti, che, come ben dimostra la gestione della pandemia, gli amministratori locali rappresentano, in vaste zone dell'Abruzzo, la sola presenza Istituzionale, stona ancor di più la loro scarsa rappresentanza nei processi decisionali!". "E allora l'augurio per tutti noi, Amministratori abruzzesi - conclude il presidente di Ali Abruzzo - è che l'elezione del sindaco D'Orazio possa rappresentare il primo segno di un'inversione di tendenza". (ANSA).