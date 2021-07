Terremoto: anche a Campotosto ricostruzione unitaria

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - Per il Comune abruzzese di Campotosto l'ordinanza speciale firmata oggi dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, prevede la ricostruzione unitaria del centro storico che, per le forti interessenze tra quella pubblica e quella privata, verrà coordinata dall'Usr, con un cronoprogramma e poteri sostitutivi in caso di inerzia dei privati. Vengono inoltre individuati alcuni interventi urgenti, come il recupero della sede municipale, dell'ex ospedale, la realizzazione dei sottoservizi e il rifacimento della pavimentazione. L'ordinanza prevede un impegno di spesa di 13,3 milioni di euro. (ANSA).