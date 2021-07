Terremoti: Uda coordina ricerca su liquefazione terreno

(ANSA) - CHIETI, 16 LUG - Aumentare le conoscenze sui meccanismi che regolano il fenomeno cosismico nei terreni sabbioso-limosi e verificare le prestazioni di fondazioni profonde nella mitigazione del rischio di liquefazione è l'obiettivo di una attività di ricerca sui fenomeni della liquefazione del terreno in corso a Terre del Reno (Ferrara), al centro del territorio interessato dal terremoto che ha colpito l'Emilia nel 2012.

La ricerca, è coordinata dal Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università "D'Annunzio" di Chieti-Pescara, diretto dal professor Marcello Vasta: la sperimentazione si basa sull'applicazione della tecnica del "blast test", che ha l'obiettivo di riprodurre, a scala locale, la liquefazione mediante l'utilizzo di microcariche esplosive. Il progetto, nato dagli studi sulla liquefazione avviati nel 2016 dall'INGV, vede la collaborazione della statunitense "Brigham Young University", dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell'università di Padova e di "Geofondazioni" di Martellago (Venezia).

Il gruppo di ricerca, unico in Italia ad utilizzare la tecnica del "blast test" negli studi sulla liquefazione, è coordinato dal professor Kyle M. Rollins della "Brigham Young University". Ricerche analoghe sono state recentemente svolte dallo stesso gruppo anche negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.

I risultati delle attività sono stati pubblicati in riviste scientifiche internazionali e sono tuttora oggetto di diversi convegni e workshop.

"La ricerca scientifica - spiega la dottoressa Sara Amoroso, ricercatrice e coordinatrice dell'attività di ricerca per il Dipartimento Ingeo della "d'Annunzio" - si propone di aumentare le conoscenze sui meccanismi che regolano il fenomeno cosismico nei terreni sabbioso-limosi e di verificare le prestazioni di fondazioni profonde nella mitigazione del rischio di liquefazione. Allo scopo si è programmato di analizzare il comportamento di pali troncoconici prefabbricati in cemento armato centrifugato, posti in opera mediante battitura, al fine di ottenere dati reali ed elementi innovativi per la progettazione ingegneristica in terreni granulari saturi".

