Ricostruzione: progetto esecutivo chiesa S.Maria Paganica

(ANSA) - L'AQUILA, 16 LUG - Un progetto basato su una scelta conservativa, fedele alle più accreditate scuole del restauro classico, capace di coniugare il dov'era e com'era con tecnologie all'avanguardia. Materiali più sicuri e moduli costruttivi mutuati dall'antica tradizione aquilana. Questo il sunto dell'atteso progetto esecutivo di riconsolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria Paganica, all'Aquila, presentato nella sede del Segretariato Regionale MIC per l'Abruzzo, stazione appaltante dell'intervento. Presenti il gruppo di progettazione, il vice sindaco dell'Aquila, Raffele Daniele, Don Artur Sidor per l'Arcidiocesi, con Don Stefano Rizzo e Marco Volpe, dell'Ufficio dei Beni Culturali della Curia Arcivescovile. Il professor Claudio Varagnoli, ordinario di Restauro del Dipartimento di Architettura dell'Università di Chieti, il direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Aquila, Salvatore Provenzano, Silvio Rotilio del Comune e l'architetto Antonio Di Stefano, Soprintendente incaricato per L'Aquila e il cratere. Un'intervento atteso da tanto, per uno dei luoghi simbolo del terremoto. Le immagini degli ingenti crolli e dell'imponente struttura di messa in sicurezza, ha reso questa Chiesa una spettrale icona del sisma del 2009. Un passo che consentirà di completare il recupero di un quartiere vitale del centro storico, ospite anche la sede MAXXI a Palazzo Ardinghelli. «Finalmente si potrà rimarginare una delle ferite più profonde che il terremoto ha provocato alla città" , ha detto Di Stefano. "È determinante imprimere questo definitivo segno di rinascita per L'Aquila, con il restauro di uno dei suoi più importanti beni monumentali. Un restauro che si presenta già come uno dei più complessi ed affascinanti a cui sono chiamati, da anni, funzionari e tecnici dei Beni culturali del territorio.

Una "sfida" che siamo pronti ancora una volta a condividere appieno, passo dopo passo". (ANSA).