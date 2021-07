Premi: 46/a edizione Teramo, Simone Gambacorta presidente

(ANSA) - TERAMO, 16 LUG - Il giornalista Simone Gambacorta è il nuovo presidente di giuria del Premio Teramo, giunto alla 46/a edizione. Gambacorta, già giurato del premio, è stato per due edizioni (2012 e 2013) il segretario. La giuria è composta da: Fabio Bacà, Giulia Caminito, Giovanni Di Iacovo, Cristiana Lardo (vincitrice dell'ultima edizione del premio), Gaia Manzini e Roberta Scorranese. Su proposta del sindaco, la Giunta Comunale ha confermato l'incarico di segretario del Premio all'editore Paolo Ruggieri. Tante le novità per il Premio Teramo, presentate stamattina nella sala ipogea di Teramo alla presenza del sindaco Gianguido D'Alberto e dell'assessore alla cultura Andrea Core. La novità di quest'anno, decisa dall'amministrazione comunale di concerto con la segreteria del Premio, è che i giurati potranno rimanere in carica per un massimo di due edizioni. Torna anche la rassegna letteraria "Aspettando il Premio Teramo", i cui primi appuntamenti saranno ospitati all'interno della manifestazione estiva "Teramo Natura Indomita". Inaugurerà il nuovo ciclo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, la quale il 31 agosto presenterà "Borgo Sud". È prevista per la prima metà di settembre la pubblicazione del bando che darà ufficialmente il via alla 46^edizione del "Premio Teramo per un racconto inedito". La città di Teramo si conferma crocevia letterario, ospitando ieri sera, nel parco fluviale, i cinque finalisti del Premio Campiello, organizzata dalla Fondazione Bruno Ballone. A parlare davanti a una folta platea sono stati Paolo Nori autore di "Sanguina ancora" (Mondadori), Andrea Bajani con "Il libro delle case" (Feltrinelli), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giulia Caminito con "L'acqua del lago non è mai dolce" (Bompiani) e Carmen Pellegrino con "La felicità degli altri" (La nave di Teseo) moderati da Simone Gambacorta. Tra gli altri è intervenuto il presidente della Fondazione Ballone, Agostino Ballone e il presidente del comitato di gestione del Premio Campiello, Piero Luxardo. (ANSA).