Pescara Calcio, parte la stagione dei biancazzurri

(ANSA) - PESCARA, 15 LUG - Prende ufficialmente il via la nuova stagione del Pescara che parteciperà al prossimo campionato di serie C. Prevista in giornata la partenza dei biancazzurri per il ritiro di Palena dove la squadra lavorerà agli ordini del neo tecnico Gaetano Auteri fino al 28 luglio prossimo. Questi i giocatori del Pescara che hanno risposto al raduno. Portieri: Vincenzo Fiorillo (31), Nicolò Radaelli (20), Alessandro Sorrentino (19). Difensori: Mardochee Nzita (21), Davide Veroli (18), Mirko Drudi (34), Frederik Sorensen (29), Edgard Elizalde (21), Davide Zappella (23), Gianluca Longobardi (18). Centrocampisti: Ledian Memushaj (35), Mirko Valdifiori (35), Massimiliano Busellato (28), Amadou Diambo (20), Nicolas Mercado (19), Marco D'Aloia (19), Simone Madonna (20).

Attaccanti: Cristian Galano (30), Cristian Bunino (24), Michael De Marchi (27), Andrea Di Grazia (25), Gennaro Borrelli (21), Marco Chiarella (18), Vladislav Blanuta (19), Milos Bocic (21), Nicolas Belloni (20). (ANSA).