Solvay: lodo, Edison ha violato dichiarazioni ambientali (2)

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "L'esito del giudizio arbitrale è molto importante per Solvay in quanto riconosce le falsificazioni intenzionali delle informazioni che abbiamo ricevuto durante la procedura di acquisizione di Ausimont", ha detto Marco Colatarci, Country manager in Italia.

"Ciò non ha impedito a Solvay di realizzare le necessarie e importanti azioni di bonifica in tutti questi anni, a ulteriore dimostrazione del nostro impegno a fare ciò che è giusto in termini di rispetto ambientale e a far valere i nostri diritti quando riteniamo che altri siano in difetto", ha aggiunto il manager del gruppo chimico belga.

"In Solvay ci impegniamo costantemente per spingerci ben oltre quanto prescrivono le leggi in materia di salute, sicurezza e ambiente", ha spiegato Augusto Di Donfrancesco, Chief transformation and operations officer e membro dell'Executive leadership team di Solvay. Il manager ha segnalato che "negli ultimi anni, abbiamo investito molto nell'ottimizzazione e nella modernizzazione dei nostri impianti per soddisfare gli standard che noi stessi ci siamo imposti". (ANSA).