Bussi: bonifica, operativa da oggi la societa' Tremonti

(ANSA) - PESCARA, 14 LUG - La società Tremonti, che vede insieme Edison, Ambienthesis, Herambiente e Sersys ambiente per gli interventi di bonifica nei siti da ripristinare a Bussi sul Tirino (Pescara), è operativa da oggi. La NewCo realizzerà i suoi primi interventi nell'area Tre Monti del sito di interesse nazionale di Bussi ed estenderà le attività alle aree dello stabilimento industriale di Bussi e di Piano d'Orta: sono stati affidati lavori di bonifica per 60 milioni di euro in tre anni.

A renderlo noto è la Edison dopo il perfezionamento degli accordi per la costituzione della società.

Al capitale della Tremonti partecipano Ambienthesis (49%), Herambiente - Gruppo Hera - (31%), Sersys Ambiente (5%) ed Edison (15%). Damiano Belli, amministratore delegato di Ambienthesis, è stato nominato amministratore delegato della nuova società.

I primi interventi di bonifica interesseranno la zona Nord dell'area "Tre Monti", per poi estendersi progressivamente al resto della stessa, ad aree limitrofe, situate nel Comune di Bussi sul Tirino e a quelle di Piano d'Orta situate invece nel vicino Comune di Bolognano. (ANSA).