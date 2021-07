Anas: #Bastabuche, in Abruzzo bandi per 15 mln euro

(ANSA) - PESCARA, 14 LUG - Tre bandi di gara da 5 mln ciascuno, di durata quadriennale, per complessivi 15 mln di euro sono disponibili per l'Abruzzo nell'ambito del Piano #bastabuche dell'Anas per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione. Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 27 luglio 2021. (ANSA).