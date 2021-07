Emergenza cinghiali, task force in Prefettura a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - L'emergenza cinghiali sarà al centro di un vertice in Prefettura a Campobasso giovedì 15 luglio alle 16.30. All'incontro, convocato dal prefetto Antonio Cappetta, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti regionali di Coldiretti e delle altre organizzazioni di categoria, il sindaco del capoluogo, il presidente della Provincia, i vertici delle forze dell'ordine, Anci, Asrem e Anas. "Non è più rinviabile la risoluzione del problema - afferma il delegato confederale di Coldiretti Molise Giuseppe Spinelli - è assolutamente necessario assicurare la giusta tutela del lavoro di chi si guadagna da vivere in campagna, la sicurezza delle persone e la vivibilità dei luoghi". Per Coldiretti, dunque, "deve continuare l'impegno concreto per fermare la proliferazione degli animali selvatici", in particolare dei cinghiali, che in Molise secondo una stima dell'Organizzazione degli agricoltori hanno raggiunto quota 40 mila "superando abbondantemente l'equilibrio biologico sopportabile dal territorio, con i conseguenti danni, incidenti e anche un evidente rischio sanitario". (ANSA).