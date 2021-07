Droga, Gdf Pescara sequestra 4 kg di marijuana

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Proseguono i sequestri di droga nel Pescarese. Nel fine settimana i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un cittadino italiano residente a Montesilvano, dove hanno trovato 4 chili circa di marijuana, contenuta in buste elettrosaldate nonché in vasetti e bustine pronti per la vendita, oltre a circa 25 grammi di hashish. La droga sarebbe stata immessa sul mercato locale consentendo di ricavarne circa 40mila euro. Il giovane è stato denunciato, in attesa delle analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata e delle conseguenti determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. Dall'inizio dell'anno i finanzieri del Comando provinciale di Pescara hanno effettuato 60 interventi, segnalando 72 persone di cui 9 arrestate in flagranza di reato, con il sequestro di oltre 15 chilogrammi di sostanze stupefacenti. (ANSA).