Musica: Go Fest omaggio a Morricone con Susanna Rigacci

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 12 LUG - È già quasi sold out il concerto-omaggio a Ennio Morricone, con la voce di Susanna Rigacci, in programma con due appuntamenti, il 13 luglio a Guardiagrele e il 14 luglio a Crecchio (Chieti) per il Go Abruzzo Festival. La splendida voce di Rigacci, che tante volte ha accompagnato il maestro Morricone, in tournèe in ogni parte del mondo, riporterà le atmosfere originali, traghettando il ricordo e consegnando la testimonianza della grandezza del maestro alle generazioni contemporanee. A un anno dalla scomparsa arriva anche dal Go Fest un omaggio al compositore amatissimo, famoso in tutto il mondo per splendide colonne sonore di capisaldi della filmografia internazionale. Un viaggio che, attraversa i territori musicali esplorati da Morricone, sulle note dei più celebri e significativi temi musicale per il cinema, dagli anni '60 a oggi. In programmasse palco: C'era una volta in America; C'era una volta il west; Ecstasy of gold; Il buono, il brutto e il cattivo; Per un pugno di dollari; Giù la testa; Saharian dream; Love affair; Novecento; The mission; Gabriel's Oboe; Nuovo cinema Paradiso; Love theme; Metello; Metti una sera a cena; Here's to you; Se telefonando; Indagine.

La voce di Susanna Rigacci sarà accompagnata da Francesco Zampini alla chitarra, Paolo Zampini al flauto, Antonio Siringo al pianoforte, Claudio Battistelli al clarinetto, Guido Zorn al basso elettrico e contrabbasso e Andrea Bertinati alla batteria.

