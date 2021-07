Arte e tradizione, i laboratori 'Asc' nelle piazze d'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Dai laboratori di musicoterapia di Rogerio Celestino al recupero della tradizione con il teatro di Marcello Sacerdote e i giochi dell'Associazione 'Gianni Silvidii': sono gli ultimi appuntamenti che, a Cugnoli e a Montebello di Bertona (Pescara), l'associazione Asc Arte Suoni Colori propone per il ciclo di incontri allestito con il sostegno del Bando 2018 Commissione regionale di coordinamento sulla progettazione Commissione sociale Abruzzo. Negli spazi ampi messi a disposizione dai Comuni, da maggio si sono susseguiti pomeriggi dedicati alle arti e alla riscoperta delle tradizioni, incontri concepiti in un'ottica di inclusione e valorizzazione delle capacità individuali. Da diciotto anni Asc offre occasioni di incontro nei centri dell'entroterra abruzzese. Protagonisti di questo nuovo ciclo sono stati il Circo Sociale di Valentina Floro e Cristiano Coia, della compagnia TiC-La Tenda in Circolo, a Cugnoli; l'Antica tecnica del Merletto a fuselli spiegata da Simona Iannini; la 'Cosmesi naturale' insegnata da Anna Rapposelli. E luglio offre ancora la possilità di partecipare a coinvolgenti momenti artistici: domani a Montebello di Bertona (ore 16.30-18.30) Rogerio Celestino con l'ausilio di strumenti anticonvenzionali guiderà alla scoperta delle potenzialità musicali del corpo umano. Oggi lunedì 12 a Cugnoli e lunedì 19 luglio a Montebello di Bertona (ore 16.00-18.00) '1, 2… Teatro!' con Marcello Sacerdote che farà vivere un'esperienza sospesa tra recitazione e tradizione alla scoperta di storie mitiche delle terre d'Abruzzo. Infine, sarà ancora possibile seguire i laboratori dell'Associazione Gianni Silvidii 'Recuperiamo e custodiamo le tradizioni giocando' a Cugnoli nei giorni 13, 20 e 27 luglio (ore 16.30-18.30) e a Montebello di Bertona il 16 luglio (ore 16.30-18.30). Le attività si svolgeranno a Cugnoli in piazza XI Settembre (in caso di maltempo presso l'ex-Lavatoio), a Montebello di Bertona nel parco adiacente il Monumento ai Caduti (o nel portico del Comune in caso di maltempo). La partecipazione è gratuita per i residenti dei due paesi, compilando i moduli disponibili sul sito www.artesuonicolori.com o sulla pagina Facebook "Associazione ASC Arte Suoni Colori". (ANSA).