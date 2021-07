A25, chiusure notturne tratta Pratola/Sulmona-Cocullo

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, nell'ambio del monitoraggio dei viadotti, è necessario eseguire delle verifiche tecniche in assenza di traffico nella tratta in oggetto. Pertanto, dalle ore 22:00 dei giorni 12, 13 e 14 luglio alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta dell'autostrada A25 tra gli Svincoli di Pratola Peligna/Sulmona e Cocullo, per il solo traffico proveniente da Pescara/A14 e diretto verso Torano/Roma/Teramo.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da PE/A14 e diretti verso Torano/Roma/Teramo sarà disposta un'uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Pratola Peligna/Sulmona, da dove potranno percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada A25 allo Svincolo di Cocullo. (ANSA).