Scuola:Piano Estate, sfilata di moda al 'Di Marzio-Michetti'

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - "Dal tubino alla Mina e alla Patty Pravo agli shorts alla Ferragni, dal classico abito da sposa al look anni '80: sono i modelli esclusivi realizzati dalle studentesse diplomate del Dipartimento Moda dell'Istituto Professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi Ipsias 'Di Marzio-Michetti' di Pescara, che hanno sfilato nell'Aula Magna come saluto alla scuola, che li ha formati e preparati al futuro, tra gli applausi del pubblico. Abiti che sono il frutto dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro-Pcto svolto dai ragazzi e che sono stati anche oggetto degli ultimi esami di Stato, oltre che essere presentati nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021, che ha l'obiettivo di restituire ai nostri ragazzi i propri spazi scolastici, dopo la lunga lontananza determinata dalla pandemia da Covid-19, proponendo, al tempo stesso, attività e iniziative legate al mondo della formazione, ma comunque adatte al periodo estivo, dunque capaci di coinvolgere i ragazzi, ma lasciando spazio soprattutto alla fantasia e alla creatività". Lo ha detto la dirigente dell'Ipsias 'Di Marzio-Michetti' Antonella Ascani.

"Con il nostro personale docente abbiamo colto subito la palla al balzo dinanzi alle opportunità offerte dal programma di attività ministeriale - ha sottolineato la Ascani - che innanzitutto ha chiesto l'impegno delle nostre scuole a prolungare anche nella prima parte dell'estate le attività laboratoriali, al fine di compensare quegli spazi espressivi e operativi inevitabilmente venuti meno nel corso degli ultimi due anni scolastici a causa del Covid-19 che ha imposto la metodologia della Didattica a distanza". A guidare le ragazze sono stati i docenti Simona Camplone, Capo Dipartimento della Moda, Renzo Camplone e Annalisa Buccino, e le aziende che hanno collaborato nei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro sono la Cinzia Esho Funi Garden per l'addobbo floreale, Andrea De Marinis, artigiano della pelletteria e Virginio Spose Atelier da Sposa. Le studentesse diplomate che hanno partecipato all'iniziativa sono Miriam Ammutinato, Deborah Bevilacqua, Roberta Capone, Lucrezia De Santis, Giulia Di Luca, Alice Di Rita, Valeria Marzola, Alice Nardis, Elma Ninaj, Rebecca Salerno e Francesca Tappari. (ANSA).