Polizia: a Pescara servizio controllo estivo con le ebike

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - La Questura di Pescara si dota di ebike ovvero bici a pedalata assistita che saranno utilizzate dagli agenti del reparto della Squadra Volante. "È un nuovo servizio che permetterà - ha detto il Questore di Pescara Luigi Liguori - di effettuare un controllo ancora più capillare.

Verranno utilizzate in zone urbanizzate e come attività di polizia di prossimità per fare prevenzione e dare ancora un senso di maggiore vicinanza alla cittadinanza. Credo che questo ulteriore dispositivo di controllo servirà per poter porre in essere servizi di controllo ancora più efficaci e di supporto alle Volanti che effettuano il lavoro h 24 nelle zone della città".

Il servizio partirà nella giornata di oggi con turni 8-14 e 14-20 e sarà composto da sei agenti. Gli equipaggi con le ebike saranno coordinati e in stretto contatto con la sala operativa.

Il servizio ebike ci sarà nei mesi di luglio, agosto e settembre e poi si valuterà se proseguire anche nel periodo autunnale e invernale. (ANSA).