Festival 'Artinvita', cinema stasera a Guardiagrele e a Orsogna

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 10 LUG - Doppio appuntamento stasera per Artinvita-Festival Internazionale degli Abruzzi. Si alza il sipario del Cinema Teatro Garden di Guardiagrele (Chieti) per il 'Balkan Cinema Express' e a Orsogna (Chieti), in Largo Piano di Castello, comincia la rassegna sotto le stelle 'Sguardi Italiani', anticipata di un giorno per lasciare spazio, domani, alla finale di Euro 2020.

Il 'Balkan Cinema Express' di Guardiagrele è un concorso di cortometraggi balcanici organizzato dall'associazione Insensi - in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris-Collectif Plus, Balkan Film Food Festival e il circuito di sale Ciackcity Cinema - per avvicinare 200 studenti del territorio, coinvolti come giurati, all'arte del cinema. L'appuntamento con loro è oggi alle 17.30. Domani proiezione dei cortometraggi in concorso: The Schhol Bus di Ramazan KÕlÕç (Turchia); Cristiano Ronaldo , di Ciwan Zengin (Turchia); The Stamp, di Lovro Mrdjen (Croazia); The Good Man, di Ergys Meta (Albania); A Brand New TV, di Nina Ognjanovic (Serbia); Sticker, di Georgi M. Unkovski (Macedonia); U šifonjeru, di Tamara Broi (Serbia). La giuria dei 200 studenti sarà affiancata dalla giuria di esperti: Eno Milkani (regista e produttore albanese), Gregory J. Rossi (regista e produttore italiano), Michel Feller (produttore francese), Laurent Petitgand (compositore francese) e Vittoria Scognamiglio (attrice italo francese). Sarà assegnato il Premio per il Miglior Cortometraggio balcanico e i ragazzi incontreranno i registi.

'Sguardi Italiani' a Orsogna dà appuntamento oggi alle 21.30 con il documentario "Il Passo dell'Acqua" di Antonio di Biase.

Narra la storia di uomini e donne che vivono a stretto contatto con la natura, dalle vette della Maiella al mare Adriatico, e ha avuto, tra l'altro, il premio per la miglior fotografia e il miglior film italiano al 'Cervino Cinemountain 2020' e il premio per il miglior documentario al 'Festival Mente Locale 2020'.

Il 18 luglio proiezione di 'Cinema Grattacielo' di Marco Bertozzi, il 25 luglio 'Tutti Insieme' di Marco Simon Puccioni, il primo agosto 'Faith' di Valentina Pedicini e l'8 agosto, per chiudere, 'Il Gesto delle mani' di Francesco Clerici. (ANSA).