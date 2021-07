Banche: alla Bcc di Basciano il premio le Fonti Award

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - La Banca di Credito Cooperativo di Basciano ha ricevuto il premio "Eccellenza dell'Anno Banking&Leadership Finanza per le PMI" nella categoria Banking&Finance assegnato dall'undicesima edizione dei Le Fonti Award©.

Le Fonti Award© hanno consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte nell'anno della pandemia per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo.

Importante la motivazione che ha accompagnato il premio ritirato a Milano dal Presidente della BCC di Basciano Carlo Di Camillo e dal direttore Maurizio Schiappa: "Per essere fiore all'occhiello di Basciano, paese nella provincia di Teramo, tra il Gran Sasso e l'Adriatico. Per essere una Banca giovane, dinamica e aggressiva, per l'eccellente assistenza e per l'ambiente familiare".

"Siamo ovviamente molto soddisfatti di questo risultato - ha commentato il presidente della BCC di Basciano Carlo Di Camillo - che si aggiunge agli ottimi dati di bilancio che la banca consegue da anni a dimostrazione che anche con piccole dimensioni è possibile essere efficienti, attenti e vicini alle esigenze delle famiglie e alla crescita delle imprese del territorio con l'obiettivo di consolidare il rapporto di fiducia con i nostri clienti. Dedichiamo questo premio a coloro che lo hanno reso possibile, ai dipendenti e ai soci della nostra banca".

Nonostante il difficile contesto economico dovuto alla pandemia, i risultati conseguiti dalla BCC di Basciano nell'esercizio 2020 hanno segnato un utile di 1.223.000 euro, con il quale i fondi propri hanno superato 22 milioni di euro.

Altrettanto positivi gli altri dati di bilancio con una raccolta totale di oltre 167 milioni di euro (+19% rispetto al 2019) ed impieghi per oltre 128 milioni di euro (+30%), un aumento considerevole che tiene conto anche dell'erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato. La Banca di Credito Cooperativo di Basciano conta 1.700 soci e 5 filiali. (ANSA).