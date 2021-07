"Nell'ombra della musica italiana" Diodato, Britti e Consoli

(ANSA) - L'AQUILA, 08 LUG - "Una rassegna di valore artistico, ma anche nel segno della riconquista degli spazi pubblici con gli spettacoli sulla scalinata di San Bernardino": così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della presentazione della terza edizione della rassegna "Nell'ombra della musica italiana", nella sede della Società dei Concerti Barattelli dell'Aquila. "La scalinata non è soltanto un allestimento, ma un palcoscenico naturale a disposizione di associazioni e cittadini che vogliano utilizzarla". La rassegna propone tre concerti: Diodato martedì 3 agosto, Alex Britti giovedì 5 e Carmen Consoli sabato 7 alle 21.30 .

"Si torna in un luogo storico della vita culturale e sociale aquilana, dove negli anni '60 c'è stato il Cantagiro e grandi eventi. Ci sono 880 posti a disposizione, che sono un grande risultato nell'anno della ripartenza" ha detto Fabrizio Pezzopane, direttore artistico della società dei concerti Barattelli. La rassegna parte martedì 3 agosto con il Live Tour 2021 di Diodato, vincitore al Festival di Sanremo 2020 con "Fai rumore", poi David di Donatello, Nastro d'Argento e Ciak d'Oro del pubblico per il brano "Che vita meravigliosa", colonna sonora del film "La dea fortuna" di Ferzan Özpetek.

Il secondo appuntamento giovedì 5 agosto con Alex Britti che si esibisce in una forma di Progetto Speciale con lo straordinario trombettista jazz Flavio Boltro. Il concerto di chiusura sabato 7 agosto è affidato alla cantante, chitarrista, compositrice catanese Carmen Consoli che festeggia i 25 anni di carriera. Carmen Consoli ha partecipato al grande evento "Amiche per l'Abruzzo". La biglietteria è online e negli Uffici dell'Ente su Corso Vittorio Emanuele II. 10 posti sono a disposizione per diversamente abili. Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it (ANSA).