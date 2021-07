Pnrr:idea accordo agenzie sviluppo tre regioni Centro Italia

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - "Nascerà un nuovo, importante soggetto, che pur mantenendo piena autonomia all'interno dei propri territori di riferimento, si candida a essere un autorevole interlocutore sia a livello nazionale, sia a livello europeo, quando ci sarà da attrarre risorse per lo sviluppo di questi territori", così il presidente di Abruzzo Sviluppo SpA, Stefano Cianciotta sull'incontro di domani a Foligno in Umbria, cui parteciperà Abruzzo Sviluppo SpA, società in house di Regione Abruzzo, con le omologhe di Umbria e Marche, SviluppUmbria e Svim (Sviluppo Marche) per porre le basi di un accordo di collaborazione tra le agenzie di sviluppo del Centro Italia.

Programmazione Europea, Innovazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Turismo, Aree interne, Transizione ecologica e digitale, Pnrr: sono questi i temi al centro dell'incontro. A Foligno, sede di SviluppUmbria, l'amministratore Unico Michela Sciurpa, il presidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta, e Gianluca Carrabs, Amministratore Unico di Svim, getteranno le basi per un prossimo accordo interregionale che consentirà alle tre agenzie di sviluppo di agire congiuntamente sui temi al centro dell'agenda dei lavori. Questa alleanza strategica, la prima in Italia tra agenzie di sviluppo, ricalca le orme di Hamu, l'Hub interregionale Abruzzo Marche Umbria, nato nello scorso mese di maggio per volere dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio, Marche, Francesco Acquaroli e Umbria, Donatella Tesei; l'obiettivo di Hamu è sintetizzare i progetti già esistenti, a livello scientifico-accademico e imprenditoriale-economico, per lo sviluppo delle tre regioni.

Il progetto delle tre agenzie di sviluppo punta a individuare strategie comuni e aree di intervento per attrarre investimenti, partecipare a bandi europei, massimizzare i rispettivi background per mettere in campo quante più risorse possibili, materiali e immateriali, per il rilancio del Centro Italia. L'incontro di Foligno ha l'obiettivo di produrre un protocollo d'Intesa definitivo. "Occorre ridefinire le nuove catene del valore e dalla sinergia con le nostre omologhe di Umbria e Marche". (ANSA).