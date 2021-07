Pescara Calcio, presentati Auteri e ds Matteassi

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Prende ufficialmente oggi il via la nuova stagione del Pescara che dopo dodici anni fra serie A e B, riparte dalla terza serie nazionale. Questo pomeriggio all'Ekk Hotel di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) sono stati presentati alla stampa il nuovo tecnico Gaetano Auteri e il direttore sportivo Luca Matteassi. Il neo tecnico non si è nascosto: "Dobbiamo cominciare a lavorare e farlo da subito e inseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dopo una retrocessione vedo un ambiente un po' depresso e quindi dovremo essere noi a trascinare i tifosi. Lavoriamo tutti insieme uniti.

Questo sarà importante. Per questo bisogna reesettare tutto e ricostruire un progetto e tornare a fare quello che questa società ha fatto nelle ultime stagioni, a parte le ultime due".

Il ds Matteassi è entrato più nel vivo del mercato: "Farò di tutto per ripagare la fiducia che il presidente mi ha dato.

Faremo il massimo. Prima del ritiro arriveranno quattro o cinque giocatori, ma al di là di qualche possibile esubero le idee sono comunque molto chiare". (ANSA).