Europei: a Pescara festa e caroselli fino a tarda notte

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Centinaia di persone in strada a Pescara per celebrare la vittoria dell'Italia contro la Spagna ad Euro 2020 ed il passaggio in finale. Immancabili i caroselli di auto e scooter per le vie del centro, tra bandiere, cori e trombette. I festeggiamenti sono andati avanti fino a tarda notte in particolare nell'area della Nave di Cascella, sul lungomare. Presenti centinaia di persone, soprattutto giovani, nella maggior parte dei casi senza mascherine, che fermavano le automobili in transito e le invitavano a festeggiare.

Imponente la presenza delle forze dell'ordine, che hanno chiuso al traffico il tratto centrale del lungomare ed hanno atteso che la festa si concludesse. (ANSA).