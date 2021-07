Ambiente: tre auto 'Stop Co2' a Direzione Marittima Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Tre autovetture Nissan "Stop Co2" a basso impatto ambientale sono state consegnate dal Ministero della Transizione Ecologica al Corpo Nazionale delle Capitanerie di Porto e nello specifico alla Direzione Marittima Abruzzo-Molise e di Pescara per essere utilizzate dal Corpo nelle aree Marine Protette della Torre del Cerrano, Giulianova e Isole Tremiti. Come ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il Direttore Marittimo dell'Abruzzo del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Salvatore Minervino "le autovetture saranno impegnate principalmente in attività operative nelle Aere Marine Protette per preservare la fauna e la flora presenti in queste realtà riducendo al minimo qualsiasi forma di inquinamento. Per quanto riguarda la nostra competenza, le tre vetture serviranno per i controlli alla Torre del Cerrano, Giulianova e Isole Tremiti e consentire di fare controlli nel rispetto delle norme ambientali e soprattutto in questo periodo dell'anno massima sicurezza e tutela dell'ambiente".

"Questo - ha detto il Direttore Marittimo- non riguarda solo la costa e il mare ma anche le zone interne e dunque discariche, cave e fiumi. Siamo nel pieno della stagione estiva e ai turisti chiediamo di rispettare l'ambiente e non lasciare rifiuti e apprezzare il nostro mare e la nostra natura". Alla consegna delle vetture ha presenziato anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale che ha sottolineato l'apprezzamento della Regione per la svolta sempre più ecologica ed ecosostenibile della Capitaneria di Porto nella regione verde d'Europa. (ANSA).