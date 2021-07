Sole 24 Ore: Biondi, ottavo posto segno buon lavoro

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - "Il dato emerso dall'indagine del Sole 24 Ore da un lato fa piacere, ma dall'altro rappresenta un stimolo a proseguire con determinazione nel lavoro che il sottoscritto e l'amministrazione comunale stanno portando avanti dal 2017". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, commentando l'ottava posto con una crescita del di 5,5%% nel gradimento degli amministratori stillata da Il Sole 24 Ore.

"L'ottavo posto - spiega Biondi all'ANSA - premia l'operato non solo del primo cittadino ma dell'intera maggioranza di centrodestra, che oltre alla complessità dei processi di ricostruzione in corso ha dovuto fronteggiare la crisi, innanzitutto sanitaria oltre che sociale ed economica, generata da un evento tanto imponderabile quanto drammatico come la pandemia - prosegue il primo cittadino -. Il dialogo con la comunità e con l'intero territorio sono determinanti per instaurare prospettiche politiche di sviluppo volte a garantire un futuro solido a famiglie e imprese che vedono nei sindaci un punto di riferimento per le loro istanze e un punto di raccordo imprescindibile con le altre istituzioni dello Stato. Un compito che svolgo con passione e impegno nell'interesse esclusivo di una città straordinaria che, forse sarò di parte, nella mia classifica è la prima in assoluto - conclude Biondi. (ANSA).