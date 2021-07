Reddito cittadinanza: Salvini, crea problemi e lavoro nero

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - "L'emergenza dei prossimi mesi sarà tutelare le lavoratrici e lavoratori. Devo dirvi che ovunque io stia andando in questo periodo gli imprenditori mi chiedono di rivedere il reddito di cittadinanza perché invece di creare lavoro sta creando problemi e lavoro nero". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pescara per un evento per la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia. (ANSA).