Incendi: roghi nella notte nel pescarese

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - Ancora incendi nelle ultime ore nel pescarese. La notte scorsa i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle zone di Pescosansonesco e Penne per due roghi.

Per quasi tutta la giornata di ieri invece cinque squadre di vigili del fuoco, con dieci automezzi, erano intervenute nel Comune di Rosciano per un vasto incendio di vegetazione. Oltre alle squadre a terra avevano operato due Canadair e un l'elicottero dell'Elinucleo di Pescara. La zona dopo la bonifica nel corso della notte scorsa è stata monitorata per evitare il riacutizzarsi di qualche focolaio.