Un corso per riconoscere le farfalle nel Parco della Maiella

(ANSA) - SULMONA, 03 LUG - Nel Parco Nazionale della Maiella dal 9 all'11 luglio 2021 si svolgerà un corso teorico-pratico sul riconoscimento delle farfalle appenniniche. L'iniziativa, organizzata e promossa nell'ambito della Direttiva agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità del ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, prevede una lezione in aula nella Badia Morronese di Sulmona, sede del Parco, e osservazioni in natura, sia di giorno sia di notte, in alcune località del territorio del Parco.

Il corso, gratuito, è aperto a tutti, ma essendo previsto un numero massimo di partecipanti, si consiglia la prenotazione scrivendo a zenlab@gmail.com o telefonando al numero + 39 328 684 0692. (ANSA).