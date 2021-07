Totti al mare a Pescara, tifosi a caccia di autografi

(ANSA) - PESCARA, 02 LUG - Giornata pescarese per Francesco Totti ospite oggi dell'amico Eusebio Di Francesco, tecnico dell'Hellas Verona. L'ex capitano della Roma ha pranzato nel ristorante dello stabilimento 'Stella d'oro' sulla riviera sud e per qualche ora ha gustato il mare del capoluogo adriatico, non negandosi all'affetto dei tifosi e appassionati di calcio. Non è la prima volta che Totti da Roma raggiunge Pescara e la riviera adriatica per passare una giornata al mare prima di rientrare nella Capitale. (ANSA).