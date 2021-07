Scooter contro palo nel Pescarese,18enne muore dopo 2 giorni

(ANSA) - PESCARA, 02 LUG - Non ce l'ha fatta Matteo Serra, 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'intersezione tra le strade provinciali 20 e 45, nel territorio comunale di Pianella (Pescara). Il giovane, giocatore del Pineto Calcio in serie D, viaggiava con un amico a bordo di uno scooter, che è uscito di strada ed è finito contro un palo.

Meno gravi le condizioni dell'altro ragazzo, anche lui 18enne, ricoverato in ospedale con prognosi di 60 giorni.

Il quadro clinico di Serra, invece, è apparso subito gravissimo. Il 18enne è arrivato all'ospedale di Pescara in condizioni disperate ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Stamani, alle 10, diagnosticata la presunta morte encefalica, è scattato il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale, alle 16, è stato certificato il decesso.

La salma è a disposizione della magistratura. Dei rilievi e degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara). (ANSA).