Raccolta rifiuti, appello Tornimparte a presidente Cogesa

(ANSA) - TORNIMPARTE, 02 LUG - Con una nota inviata al presidente del Cda di Cogesa spa, Nicola Guerra, il sindaco di Tornimparte (L'Aquila), Giacomo Carnicelli, ha chiesto una rapida risoluzione delle criticità emerse nell'ultimo periodo nella raccolta dei rifiuti urbani. Cogesa eroga servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi in 65 Comuni delle province di L'Aquila e Pescara. Ieri i dipendenti di Cogesa hanno scioperato sospendendo quindi il ritiro, Tornimparte in pochi anni è passata da una gestione totalmente indifferenziata dei rifiuti ad essere in testa alle classifiche dei comuni "Ricicloni" abruzzesi. "Eppure, tutto questo lavoro rischia di venire offuscato da una serie di criticità emerse negli ultimi giorni, sembra essere legate a una carenza di personale, venutasi a creare nell'unità Operativa che gestisce la raccolta di Tornimparte" evidenzia il sindaco Carnicelli. "Fatti, ovviamente, salvi tutti i diritti dei lavoratori, ivi comprese le tutele che consentono di accedere agli istituti previsti dalle norme nazionali e dal Ccnl di riferimento, i cittadini hanno diritto ad avere un servizio puntuale ed efficiente, come, peraltro, è stato fino a questo momento". Il sindaco Carnicelli ha sollecitato quindi una rapida e strutturale soluzione. (ANSA).