Incidenti stradali: tir contro furgone, ferito grave

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 02 LUG - E' in gravi condizioni nell'ospedale di Chieti un uomo rimasto ferito in un incidente stradale sulla Fondovalle del Trigno, all'altezza del bivio di San Salvo (Chieti)-Montenero di Bisaccia (Campobasso), tra un camion ed un furgone.

Il fatto è accaduto poco prima delle 13. L'autista del veicolo è rimasto leso in maniera molto seria ed è stato necessario l'intervento, sul posto, di un elisoccorso per il trasporto in ospedale. Il conducente del mezzo pesante, invece, è stato condotto al San Timoteo di Termoli ma le sue condizioni non sono gravi. Per lui solo un problema ad un piede per il quale sono in corso accertamenti diagnostici.

Sul posto i Carabinieri di Vasto (Chieti) ed i Vigili del Fuoco del centro vastese e di Termoli, intervenuti a supporto. I pompieri intervenuti hanno estratto dalle lamiere del furgone il conducente poi condotto in elicottero in ospedale in Abruzzo.

Sono in corso accertamenti dei militari per capire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. (ANSA).