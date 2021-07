Partorisce su traghetto in Adriatico, arriva Guardia Costiera

(ANSA) - PESCARA, 01 LUG - Un equipaggio della Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara ha portato a termine, con un elicottero AW139 in dotazione, l'evacuazione medica d'urgenza di una donna che ha partorito a bordo di un traghetto in navigazione nel Mare Adriatico. Ricevuto l'allarme, l'equipaggio di volo della Guardia Costiera, insieme a personale sanitario del Servizio 118 di Pescara, ha raggiunto la nave a circa cinquanta miglia nautiche dalla costa e ha proceduto al recupero della donna e del neonato mediante il verricello di soccorso.

Entrambi in buone condizioni di salute sono stati trasportati nella sede del Reparto di Volo abruzzese e affidati alle cure del Servizio 118 di Pescara.

L'attività è stata coordinata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sede del Centro Nazionale di coordinamento per il Soccorso in mare (IMRCC - Italian Maritime Rescue Coordination Center). (ANSA).