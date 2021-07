Pallanuoto B/M, Pescara vince e si salva

(ANSA) - PESCARA, 01 LUG - Pescara pallanuoto salvo. Club Aquatico più vicino alla promozione in A2. Questo il responso delle due gare disputate nella serata di ieri dalle due formazioni pescaresi. Il verdetto definitivo è arrivato dalla piscina di Bologna dove il Pescara di Di Fulvio, dopo la vittoria per 10-9 all'andata, ha superato per 10-5 la Reggiana in gara 2 del play-out. Al suono dell'ultima sirena è scoppiata la gioia liberatoria a bordo vasca, con gli abbracci tra giocatori, allenatori e dirigenti. Il Pescara anche nella prossima stagione giocherà in serie B. Serve invece un ultimo sforzo al Club Aquatico. I ragazzi di mister Bocchia hanno battuto ancora il Piacenza per 15-7 (già sconfitto in gara 1) e conquista la finale per l'accesso alla serie A2 maschile di pallanuoto. Se la prima partita poteva essere considerata una sorpresa, ieri sera nella piscina di Chieti le calottine orange hanno confermato e a tratti dominato. In finale il Club Aquatico troverà l'ostacolo President Bologna, sabato 10 luglio (la prima a Bologna). (ANSA).