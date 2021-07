A25, chiusura notturna Villanova-interconnessione A14

(ANSA) - PESCARA, 01 LUG - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, al fine di completare gli interventi di mantenimento in alta visibilità dei portali di segnaletica verticale nella tratta autostradale tra gli Svincoli di Alanno/Scafa e Villanova, e di ridurre al minimo i disagi della circolazione, concentrando tutti i lavori nei giorni feriali e in orari notturni, dalle ore 23:00 di questa notte, giovedì 1 luglio, alle ore 04:00 di domani, 2 luglio, sarà disposta la chiusura al traffico della carreggiata est dall'autostrada A25 tra lo Svincolo di Villanova e l'interconnessione con l'autostrada A14 per il solo traffico proveniente da Torano/Roma/L'Aquila e diretto verso l'autostrada A14. Pertanto, negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Torano/Roma/L'Aquila e diretti verso l'A14 sarà disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Villanova da dove potranno utilizzare Raccordo Autostradale 12 Chieti-Pescara (Asse Attrezzato) per entrare in autostrada A14 allo Svincolo Pescara Ovest-Chieti. (ANSA).