On Festival, ospite Kledi con lezione di danza moderna

(ANSA) - L'AQUILA, 30 GIU - Kledi Kadiu, ballerino e maestro di danza sarà l'ospite d'onore di ON Festival, quattro giornate di eventi per bambini, adolescenti, adulti, over 60, che si svolgeranno all'Aquila dal 1 al 4 luglio, tra il palazzo dell'Emiciclo e la Villa Comunale. ON Festival è un evento patrocinato dal Comune dell'Aquila e unico nel suo genere, alla prima edizione, ma con l'ambizione di diventare un appuntamento fisso. Tante le associazioni e realtà del territorio protagoniste, unite dalla voglia di riaccendere il lato culturale, creativo e artistico della città. A dare vita a questa rete, le ballerine professioniste Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, che in città gestiscono il PAQ center. Il ricco programma di eventi per grandi e piccini, con accesso gratuito o dietro un piccolo contributo, prevede lettura e movimento creativo con Segni Ribelli, movimento e cultura con lo Street Fitness e il Super Jump, poi Vinyasa flow con un maestro di yoga e lezioni di ballo con Ginger swing e per finire l'emozionante spettacolo teatrale di "Oceano Nuvole e Jazz" dei Guastafeste ispirato al romanzo Novecento di Baricco. All'interno di ON Festival si inserisce anche il Premio danza città dell'Aquila, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà il 2 e 3 luglio negli spazi dell'Emiciclo, davanti la sede del Consiglio regionale. Il Premio è stato inserito nel registro CONI come evento di preminente interesse nazionale ed è supportato dal comitato regionale Abruzzo O.P.E.S. La novità di quest'anno sono le masterclass con insegnanti di fama internazionale, tra cui anche il maestro Kledi Kadiu, che sabato 3 luglio terrà una lezione di danza moderna. Altri grandissimi nomi: Marco Batti, Sabatino D'Eustacchio e Federica Angelozzi, Francesco Porcelluzzi, Fabrizio Prolli, Matteo Vignali e Noemi Dalla Vecchia, Mattia Tuzzolino, Simone Spillo Milani. (ANSA).