Musica: rassegna organistica con Bellotti a San Bernardino

(ANSA) - L'AQUILA, 30 GIU - Con uno dei massimi esperti di musica sacra, Edoardo Maria Bellotti, prosegue all'Aquila la Rassegna Organistica promossa dalla Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", giunta alla venticinquesima edizione.

Un altro straordinario appuntamento nella Basilica di San Bernardino, dove si trova il monumentale Organo di Feliciano Fedeli da Camerino, strumento del 1726 posto in controfacciata: uno dei più grandi e preziosi strumenti storici del genere in Italia. Giovedì 1 luglio, alle ore 21, Edoardo Maria Bellotti, organista di altissimo profilo artistico, uno dei massimi esperti in Italia di musica sacra, internazionalmente riconosciuto esperto di prassi esecutiva storica ed improvvisazione, attivo come docente di alta specializzazione, anche in Germania e in USA. In questa speciale occasione Edoardo Maria Bellotti eseguirà un programma musicale specifico: "Sogno di una Notte di inizio Estate" viaggio nei colori dell'organo Feliciano Fedeli (1726) della Basilica di San Bernardino in L'Aquila. Un viaggio tra le sonorità di questo magnifico strumento, con un repertorio che mette in luce due tratti caratteristici dell'organo: la sua quasi millenaria funzione liturgica, e nello stesso tempo la sua profonda relazione con gli stili e le tendenze della musica profana del suo tempo.

Bellotti immagina un sogno musicale dal tramonto all'alba, scandito dai tradizionali momenti della preghiera liturgica: il Vespro (la sera), la Compieta (la notte), il Mattutino (il giorno). All'interno di queste sezioni si trovano le musiche di autori come Fasolo, Kinderman, Frescobaldi, Vivaldi, Buxtehude ed altri. L'ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria al tel. 3286765097 (ANSA).