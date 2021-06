Farnesiana, 6/o festival del territorio apre con Giacobbo

(ANSA) - CAMPLI, 29 GIU - "Attraverso il paesaggio" è il titolo della VI edizione di Farnesiana, il festival culturale che porta a Campli (Teramo), dal 10 al 15 luglio, tre settimane di incontri, concerti, spettacoli e mostre.Il programma è stato presentato nella Provincia di Teramo dal sindaco di Campli, Federico Agostinelli, l'assessore alla Cultura del Comune di Campli Melissa Galli, il consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Teramo Luca Frangioni e i curatori del festival Davide Francioni, Simone Gambacorta e Roberto Ricci, presidente di Memoria & Progetto. "Ad aprire il festival sarà un personaggio di grande esperienza nella divulgazione dei territori: Roberto Giacobbo, documentarista, giornalista e conduttore della trasmissione "Freedom - Oltre il Confine" su Italia 1", ha detto Francioni. Giacobbo sarà intervistato dall'attore Riccardo Mei, voce narrante di «Fredoom», sul tema "Storia alternativa dell'Italia antica". Quest'anno il cartellone si allargherà anche a Campovalano e Sant'Onofrio per raccontare tutto il territorio, dalla Necropoli all'area collinare e rurale. Sul tema "Attraverso il paesaggio" si confronteranno docenti universitari, giornalisti, musicisti, artisti e donne e uomini d'impresa. "Un programma che sviluppa il rapporto con il territorio in una chiave dinamica e non retorica, sulla linea di una riflessione sul paesaggio" ha detto Gambacorta.Tra gli appuntamenti una tavola rotonda sul tema "Il paesaggio italiano tra storia e letteratura" (17 luglio). Un incontro - concerto per l'ottantesimo anniversario della scomparsa del compositore Primo Riccitelli (18 luglio).

Discussione sul testo "Per un nuovo ecosistema industriale in Abruzzo" (23 luglio). Gran finale con l'opera da camera "Histoire du Soldat" di Igor Stravinskij (25 luglio). "Grazie a Farnesiana l'offerta culturale e turistica del Comune di Campli punta all'eccellenza" conclude Agostinelli, sindaco Campli.

(ANSA).