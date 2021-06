Boxe: vastese Ramundo si aggiudica il Trofeo delle Cinture

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - Affermazione di prestigio per l'Asd Crea Boxe di Lanciano che trionfa al Trofeo delle Cinture nella categoria Wbc Welter Pro con il pugile di Vasto Stefano Ramundo: si tratta di un successo che proietta il boxeur abruzzese nel panorama nazionale, con una prepotente scalata nel ranking per la conquista del titolo italiano.

Il match si è chiuso a pochi secondi dal suono della campana del secondo round per ko tecnico, in seguito ad una profonda ferita all'arcata sopraccigliare riportata dall'avversario di origine sarda, Luigi Francesco Zito.

Per Ramundo, allievo del maestro Biase Di Tommaso, si è trattata della settima vittoria consecutiva da quando è passato professionista e questo riconoscimento è il miglior biglietto da visita per presentarsi il prossimo anno sul ring e affrontare ad armi pari l'attuale detentore della cintura tricolore, Mattia Morello. (ANSA).