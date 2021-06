Alimentare, passaporto digitale carni per Gruppo Jubatti

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - ll Gruppo Jubatti, storica azienda del territorio produttrice di carni di Guardiagrele (Chieti) e la società 'Consulenza e Risorse' con sedi a Pescara e Milano, hanno unito le loro forze per tracciare le carni bovine grazie alla blockchain e garantire la tracciabilità della filiera.

Il progetto prevede la creazione per ciascun animale di un'impronta digitale: in questa prima fase sono stati coinvolti alcuni vitelli, per lo più di razza limousine, che sono stati dotati di chip al loro arrivo nelle stalle. Da qui in poi tutte le fasi, incluse la macellazione, la lavorazione, il packaging e il trasporto a temperatura fino ai canali di distribuzione, saranno sempre tracciati con l'assegnazione del foodpassport©, certificato tramite blockchain che raccoglie e conserva in un ID digitale unico tutte le caratteristiche verificate e certificate del prodotto, consultabili dal consumatore in modo semplice e intuitivo tramite la scansione di un QR Code. (ANSA).