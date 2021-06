Istituto Spataro ricorda Remo Gaspari a 10 anni da scomparsa

(ANSA) - PESCARA, 28 GIU - Si chiama "Remo Gaspari e il suo Abruzzo - Per conoscere, per capire, per non dimenticare" l'evento organizzato dall'Istituto Spataro per ricordare l'illustre politico abruzzese a dieci anni dalla sua scomparsa e a 100 dalla nascita. Questa mattina, presso il Circolo Aternino di Pescara il presidente dell'Istituto di Cultura Politica "Giuseppe Spataro" Licio Di Biase ha illustrato le iniziative organizzate per ricordare Gaspari. "Amava molto la sua regione che dopo la fine della ricostruzione post bellica aveva bisogno di svilupparsi soprattutto a livello di infrastrutture. E Gaspari in questo fu grande protagonista. Pensiamo all'autostrada Pescara-Roma, all'aeroporto, al porto di Ortona e poi ai bacini industriali senza i quali l'Abruzzo sarebbe rimasta una Regione del profondo sud e invece grazie anche allo sviluppo industriale riuscì a competere con quelle del nord.

Anche per questo - spiega Di Biase- per i meriti che ha avuto nella crescita e nello sviluppo dell'Abruzzo e per il lavoro portato avanti nella sua lunga carriera politica abbiamo voluto ricordare Gaspari e organizzare una serie di eventi in tutta la regione e che vedranno la presenza in Abruzzo di illustri personaggi politici come Clemente Mastella, Paolo Cirino Pomicino, Ciriaco De Mita, Raffaele Bonanni e Gianni Letta".

Questa mattina alla presentazione degli eventi, presenti anche l'ex sindaco di Montesilvano Renzo Gallerati e Lucio Gaspari, figlio di Remo Gaspari: "Ringrazio il lavoro fatto anche il Consiglio Regionale si è mosso e così molti sindaci. Noi guardiamo dietro per andare avanti. Non è una operazione di archeologia politica o di nostalgia, ma qualcosa che serve per capire perché c'è stato uno sviluppo e capire perché là democrazia era più sentita e perché la gente partecipava di più e dunque trovare lo spunto e possibilmente le persone per ripartire in maniera decisa per andare avanti". Gli eventi si svolgeranno dal 1 al 19 luglio. (ANSA).