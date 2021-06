Guardiagrele Opera Festival, sold out esordio con Mozart

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 28 GIU - Sold out il Duomo e centinaia di visualizzazioni della diretta nell'esordio di questo GO Abruzzo Festival 2021. Successo di pubblico per la Messa da Requiem di Mozart, nella grande chiesa di Santa Maria Maggiore per l'avvio del cartellone del Guardiagrele Abruzzo Opera Festival. L'orchestra Benedetto Marcello e il Coro Lirico d'Abruzzo, con la direzione di Maurizio Colasanti e le voci soliste di Federico Buttazzo, Antonella Carpenito, Erica Rondini e Piotr Wolosz hanno incantato il pubblico presente e autorità laiche e religiose. ll capolavoro immortale della musica di Mozart è stato l'omaggio alle vittime del Covid, ma anche a chi si è prodigato per salvare vite e limitare le conseguenze dell'epidemia. Le limitazioni anti-covid ancora in vigore hanno limitato i posti disponibili al pubblico, anche tenendo conto delle personalità istituzionali e degli esponenti del mondo della sanità, degli Ordini professionali di medici e farmacisti.

A parziale risarcimento per chi è rimasto fuori, la diretta streaming sulla pagina Facebook di Guardiagrele Opera, che ha avuto diverse migliaia di visualizzazioni, e la diffusione audio nella piazza antistante il duomo. Il successo di questo evento, al di là di ogni aspettativa, è il miglior viatico per i prossimi appuntamenti del Festival, che andrà avanti fino al 22 agosto con una ricca offerta di spettacoli di alto livello.

Prossima domenica 4 luglio alle ore 21, in piazza San Francesco, in scena un omaggio al compositore Igor Stravinskij nel 50° anniversario della morte: il balletto con canto in un atto Pulcinella, insieme alle Antiche arie e danze per liuto di Ottorino Respighi, con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta per l'occasione da Maurizio Colasanti, e il corpo di ballo TDM Dance Group. Info, biglietti e abbonamenti sul sito www.guardiagreleopera.it (ANSA).