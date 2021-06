TedX L'Aquila, Casadilego incanta l'auditorium del Parco

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GIU - Il pianoforte a coda sul lato destro del palco e dalla parte opposta l'insegna TedxL'Aquila, il format americano di condivisione delle esperienze che è arrivato nel capoluogo D'Abruzzo. Elisa Coclite, in arte Casadilego, ripassa mentalmente i movimenti con cui declinare il tema scelto: il "Contatto". Sul palco blogger, scrittori, giornalisti, influencer, formatori, uomini di scienza e di religione. "La musica, a proposito di contatto, è la cosa che mi tocca di più nell'universo", spiega la giovanissima vincitrice di XFactor 2020. "Sono emozionata e contenta di essere qui. È bello poter esprimere la mia idea, alternando parole a musica.

Non canzoni complete, ma anche piccoli passaggi, magari brevi segmenti sul pentagrammi". Sul palco l'antropologia della mente, la matematica dei rapporti virtuali, le dinamiche dei rapporti reali uomo-donna, l'arte e la storia. Il punto di partenza il contatto, ma il punto di arrivo è una ricerca dell'identità.

"Quello che ci spaventa è entrare in contatto con noi stessi, entrare in contatto con la realtà profonda della nostra vera identità", commenta don Luigi Maria Epicoco, nominato di recente assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista de L'Osservatore Romano. "Non è facile abbracciare la nostra diversità", aggiunge, "da riconoscere dentro di noi, ancora prima che all'esterno. Di fatto, la nostra è una ininterrotta ricerca di senso, la capacità di saper guardare l'infinito anche in un frammento di universo". Sul palco anche Giovanni Mattiazzo, formatore, Marta Santospirito, blogger Plug the Fun, Valeria Montebello, giornalista e scrittrice, Alessandro Mazzù, esperto di marketing, Laura de Paolis, tatuatrice e musicista, Luca Pezzuto, professore e storico dell'arte, Nicola Guglielmi, professore e ricercatore Gran Sasso Science Institute, Antonia Monopoli, attivista, scrittrice e peer educator. (ANSA).