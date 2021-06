Teatro: 'San Massimo',recital musicale con la voce di Siravo

(ANSA) - FOSSA, 26 GIU - La figura di San Massimo D'Aveja, martire e patrono del capoluogo d'Abruzzo è la protagonista dell'omonimo recital teatral-musicale che sarà portato in scena il 27 giugno a Fossa. Modello e testimone di fede per i giovani, San Massimo sarà accompagnato dalla voce narrante del grande Edoardo Siravo. Il santo sarà interpretato da Andrea Fugaro e il prefetto da Fausto Morciano.

"Provo grande gioia ad essere sul palco a raccontare di un martire come San Massimo, patrono dell'Aquila, città a cui sono molto legato" ha detto Edoardo Siravo. "Ho tanti ricordi nel capoluogo d'Abruzzo, una città in cui ho lavorato ampiamente per il Teatro Stabile, con Fiorenza e Proietti. L'Aquila è una città che adoro e sono sempre dalla sua parte, specialmente ora che ha più bisogno. Inoltre le figure dei santi martiri sono quelle che storicamente hanno contribuito a mantenere vivo il teatro, con le sacre rappresentazioni. Sono orgoglioso di partecipare a questo spettacolo", conclude Siravo. Il progetto è un percorso teatral - musicale che si snoda attraverso la storia e la cultura della città dell'Aquila e di una parte del suo comprensorio, conducendo alla scoperta di una delle figure più importanti della sua storia. Lo spettacolo per danza, musica, silenzi, parole è prodotto dal Teatro dei 99 con l'ideazione, regia e coreografie di Loredana Errico, la direzione musicale di Emanuele Castellano, testi di Stefania Di Carlo, Sandro Argentieri (canto) e Melissa Paparusso (danza). Il Recital è una creazione originale che si avvale dei testi curati dalla professoressa Stefania Di Carlo basati su una "Passio", testo storico di riferimento. (ANSA).