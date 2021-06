Go Abruzzo Festival, concerto inaugurale per vittime Covid

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 26 GIU - La struggente bellezza della Messa da Requiem di Mozart, in ricordo delle vittime del Covid, aprirà domenica 27 giugno, alle 18.30, la 7/a edizione del Go Abruzzo Festival a Guardiagrele. Il concerto inaugurale del ricco cartellone di musica, teatro e letteratura, che durerà fino al 22 agosto, è l'omaggio a chi non c'è più e il giusto rinascimento anche agli operatori sanitari che sono stati in prima linea nella battaglia al Covid. "La nostra vicinanza alle vittime, alle famiglie e agli operatori possiamo esprimerla con la musica. È questo il nostro modo per mantenere viva la memoria", ha detto il maestro Maurizio Colasanti direttore d'orchestra e organizzatore del Festival. Il concerto, che si svolgerà nel Duomo di Guardiagrele, la cattedrale di Santa Maria Maggiore, proporrà l'Ave Verum Corpus k 618, in Re Maggiore e la Messa da Requiem in Re Minore K626. Le musiche saranno a cura dell'Orchestra Benedetto Marcello di Teramo. Le voci: Enrica Rondini soprano, Antonella Carpenito, mezzo soprano, Federico Buttazzo tenore e Piotr Wolosz basso. L'accompagnamento è affidato al Coro Lirico d'Abruzzo con Alberto Martinelli maestro del Coro e direttore Maurizio Colasanti. (ANSA).