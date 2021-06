Rigopiano: salta udienza per sciopero avvocati

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - È saltata questa mattina l'udienza per il processo sulla tragedia di Rigopiano che il 18 gennaio 2017 causò 29 vittime. Il rinvio si è reso necessario a causa dello sciopero degli avvocati previsto per ieri e oggi in tutta Italia e proclamato dalle Camere Penali. All'esterno della Procura si sono ritrovati anche questa mattina i parenti delle 29 vittime della tragedia di quattro anni fa. "Speriamo che al più presto - spiega Mario Tinari, un parente di una vittima - si riesca a chiudere questa prima fase del processo. Si sono persi quasi quattro anni e mezzo. Questo ennesimo rallentamento ci infastidisce parecchio. Anche oggi chiediamo ai magistrati di accelerare i tempi". (ANSA).