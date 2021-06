Estate: 45/a edizione 'Miss Adriatico' al via il 29 giugno

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - "Prenderà il via il prossimo 29 giugno da Pescara la kermesse 'Miss Adriatico 2021' che è arrivata alla 45/a edizione e che quest'anno gode anche del patrocinio del Consiglio della Regione Abruzzo. Saranno 14 le serate che si svolgeranno in tutto l'Abruzzo a caccia della più bella della costa dell'Adriatico, che verrà incoronata a fine agosto nell'ultima tappa che, come da tradizione, si svolgerà a Caramanico Terme". Lo ha detto Paolo Minnucci, organizzatore storico della manifestazione durante la conferenza stampa che ha visto la presenza dell'attrice e regista Franca Minnucci, del tour operator Quinto Ippoliti dell'Agenzia Pentatur, del conduttore Bruno Barteloni e della vincitrice del titolo nazionale Miss Adriatico 2020 Chiara Di Cintio.

"Il riconoscimento che ci è stato dato, e per il quale ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, è importante perché 45 anni di vita per una manifestazione dedicata alla bellezza non sono pochi - ha sottolineato Minnucci -, parliamo di una kermesse storica che per un lungo periodo ha sugellato un gemellaggio istituzionale con l'altra sponda dell'Adriatico e, a tal proposito, la Pentatur fu la prima agenzia che curò il collegamento con la Croazia, e a dare la spinta decisiva fu un evento all'isola di Hvar, nel 1997, con l'allora presidente della Regione Abruzzo Antonio Falconio che riprese il progetto per un rilancio istituzionale che favorì anche collaborazioni imprenditoriali importanti per l'Abruzzo.

Merito di Miss Adriatico è stato quello di aver introdotto nel mondo della moda e dello spettacolo tante ragazze che, dopo il nostro esordio, sono divenute artiste di fascia A, ovvero le modelle delle grandi griffe, come Diana Axenova, o Angela Costigliola che oggi è la modella ufficiale di Genny a Parigi e New York; altre ragazze hanno avuto fortuna nel cinema come Giulia Di Quilio, protagonista del film di Paolo Sorrentino 'La Grande bellezza' o Morena Gentile, che oggi sta girando un film sull'olocausto. Senza dimenticare il nostro tenore d'Abruzzo Piero Mazzocchetti, che per 13 anni è stato il responsabile tecnico di Miss Adriatico, tutti protagonisti di una bella avventura che dura nel tempo". (ANSA).