Bussi: Sindaco,ora Ministero vuole accelerare tempi bonifica

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - Dopo quasi tre anni è stato convocato un tavolo sulla vicenda della discarica dei megaveleni su Bussi al Ministero dell'Ambiente. Si è tratta di una riunione per individuare un crono programma per andare avanti nella vicenda dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto al ministero sul blocco del bando di bonifica. .

"Nella riunione è emersa la volontà di "comprimere al massimo" l'iter delle procedure per arrivare in tempi brevi all'inizio dei lavori di bonifica. A breve arriverà un cronoprogramma delle attività. Ciò premesso , come ho già detto più volte, qualche giorno fa in un comunicato stampa, il Ministero ha dichiarato che per le aree non ricomprese nel Progetto di bonifica, Edison deve dare immediatamente avvio alle opere di bonifica ivi compresa l'area ex Iprite. Sono convinto che questa notizia incontrerà la soddisfazione di quasi tutti i cittadini di Bussi". Lo scrive su facebook il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta.. (ANSA).