Zes Abruzzo: Pagano (Fi), porto Ortona in rete nazionale

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - Cosa rappresenti la Zes per il porto di Ortona, per il quale oggi il ministro Carfagna ha annunciato altri 19 milioni di investimenti, lo spiega bene il senatore forzista Naziario Pagano, secondo cui "si tratta di mettere in concreto, realmente, in rete il porto con tutte le infrastrutture alle sue spalle, con i collegamenti a terra per intenderci. La linea ferroviaria adriatica e le strutture industriali della Val di Sangro, l'allargamento della banchina, solo per questa saranno spesi 13 mln, dragaggio per i fondali per permettere l'arrivo di navi più grandi con maggior pescaggio, insomma, da Ortona a Vasto, per permettere anche il coinvolgimento di investitori, anche esteri. Perché si sa, che la Zona Economica Speciale favorisce investimenti, facilitazioni fiscali, riduzioni, molto attrattive per le aziende. (ANSA).