Trasporti: Marsilio, in Abruzzo mancano 5 mld

PESCARA, 23 GIU - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio intervenendo al del webinar organizzato dalla Regione denominato "Verso una direttrice Adriatico-Ionica multimodale e pluriconnessa al versante Tirrenico ha detto che "L'Unione Europea ci chiede ammodernare e potenziare la nostra rete infrastrutturale. Questo riguarda la ferrovia come le nostre autostrade, ma per far questo si passa necessariamente attraverso i finanziamenti che lo Stato deve in questo caso garantire. Mancano all'appello 5 miliardi di euro che bisogna reperire. I progetto di cui si parla sono necessari e ambiziosi anche perché, parlando di corridoio Adriatico-Ionico voglio sottolineare che le Regioni che si affacciano sull'Adriatico possono rappresentare la cerniera da una parte verso il Tirreno e dall'altra verso i Balcani e l'altra sponda dell'Adriatico.

Con le Regioni confinanti - ha detto ancora Marsilio - stiamo lavorando per costruire un progetto unitario infrastrutturale.

Oggi possiamo dire che si sta iniziando a capire e lavorare per il progetto della terza corsia sull'autostrada A14 dalle basse Marche verso sud e anche verso la Puglia e poi il potenziamento della velocità sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce".

