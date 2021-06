TedX L'Aquila con Casadilego, format di esperienze condivise

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GIU - L'Aquila come l'America con il TedX , format di condivisione di esperienze di importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell'economia o della società. A partire dalla prima edizione del TedX sono saliti su quel palco personaggi come Bill Gates, Obama e Greta Thunberg, fino agli ospiti italiani come Papa Francesco (2017) Jovanotti e Paolo Bonolis e moltissimi altri. All'Aquila, sabato 26 giugno all'Auditorium del Parco (ore 10-18) si alterneranno dodici personaggi, di diversa estrazione e professione, dal sacerdote, al ricercatore di atematica, alla sexy worker fino alla cantante. Ognuno di loro parlerà della propria esperienza e darà la propria visione del tema "contatto". Gli ospiti abbracciano diverse aree professionali e di studio, oltre a quelle di partenza del TedX (Technology, Entertainment e Desig). Saliranno sul palco: Elisa Coclite, in arte Casadilego, vincitrice di X Factor 2020. Alex Mucci, infuencer, Alessandro Bertirotti, professore e autore, don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, scrittore e professore, Giovanni Mattiazzo, formatore, Marta Santospirito, blogger Plug the Fun, Valeria Montebello, giornalista e scrittrice, Alessandro Mazzù, esperto di marketing, Laura de Paolis, tatuatrice e musicista, Luca Pezzuto, professore e storico dell'arte, Nicola Guglielmi, professore e ricercatore Gran Sasso Science Institute, Antonia Monopoli, attivista, scrittrice e peer educator. "Siamo sempre stati un gruppo di sognatori.

Siamo scoppiati di gioia alla notizia di ricevere la licenza TedX e riuscire a potare questo ciclo di conferenze internazionali anche all'Aquila, dopo Vasto e Pescara", ha detto Riccardo Cicerone, licenziatario TedX L'Aquila nel corso della presentazione di questa mattina nello spazio Strange Office all'Aquila. L'Evento, a titolo volontaristico come da format, è realizzato in collaborazione tra Start up L'Aquila, L'Aquila Young e L'Aquila Rinasce. Le info e prenotazioni su ultimi biglietti rimasti sono sul sito www. tedxlaquila.com. (ANSA).